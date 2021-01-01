تطورات جديدة .. رسالة قوية من مانو مينيزيس لعبد الرزاق حمد الله بتدريبات النصر

المدرب البرازيلي ينهي على أزمته مع حمد الله برسالة قوية

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك تطورات جديدة حدثت في الأزمة التي حدثت بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر، ومدربه البرازيلي مانو مينيز، على خلفية مباراة فولاد خوزستان الإيراني الماضية.

النصر تعادل مع فولاد الإيراني بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ما الذي حدث بين حمد الله ومدرب النصر؟

خلال مواجهة فولاد الإيراني، عبر حمد عن استيائه من تغييره خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه النصر أمام فولاد الإيراني، ليظهر غضبه بركل إحدى زجاجات المياه الموجودة في الملعب، أثناء تغييره.

المدرب البرازيلي أبدى هو الآخر استيائه من تصرف حمد الله، ليقوم بالرد عليه بصرامة، ويطالبه بالصمت وعدم التحدث، في لقطة أثارت الجدل.

وبعد انتهاء المباراة، حرص حمد الله على إنهاء الأزمة داخل غرفة خلع الملابس، وتوجه إلى المدرب واعتذر عما بدر منه.

تطورات حاسمة في أزمة حمد الله ومانو مينيز

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هناك بعض التطورات التي حدثت بين حمد الله ومانو مينيز خلال تدريبات النصر أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فولاد الإيراني، بالجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

الصحيفة أضافت أن حمد الله قدم اعتذاره إلى مينيز وزملائه بفريق النصر أيضًا، ولكن المدرب البرازيلي تحدث قبل انطلاق التدريبات الجماعية، ردًا على تصرف المهاجم المغربي.

المدرب البرازيلي أظهر الوجه الحاسم للمهاجم المغربي، حيث قال له "سامحتك وصفحة وقمنا بطويها، ولكن أتمنى أن لا تتكرر مستقبلًا"، لتنتهي الأزمة نهائيًا، ويخوض اللاعب التدريبات بشكل طبيعي.

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موقف إدارة النصر

بالرغم من أن الازمة انتهت باعتذار حمد الله عما بدر منه، إلا وأن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر كانت لها رأي آخر، وهو التمسك بمعاقبة اللاعب المغربي.

إدارة النصر قررت توقيع عقوبة على عبد الرزاق حمد الله، وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق، لفرض جو من الانضباط والاستقرار داخل الفريق.

موقف النصر بدوري أبطال آسيا

ويتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني، بينما يحتل السد المركز الثالث بأربع نقاط، ثم الوحدات الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ويتجدد اللقاء بين النصر وفولاد الإيراني مساء غد الجمعة، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات البطولة القارية، حيث تستضيف الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة.

ويحتاج النصر لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.