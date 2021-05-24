تطورات أزمة الكفاءة المالية لدى النصر .. ودخول "شرفي" مفاجئ

النصر يسعى لتفادي أزمة الكفاءة المالية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تطورات موقف نادي النصر خلال الفترة الأخيرة بشأن حصوله على شهادة الكفاءة المالية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان النصر قد تم منعه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب الديون التي تتراكم على النادي وعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

ما حجم ديون نادي النصر؟

يعاني نادي النصر من ديون كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب الصفقات التي أبرمها بداية الموسم الجاري، وتراكم رواتب العمال داخل النادي في عهد صفوان السويكت الرئيس السابق.

وتولى مسلي آل معمر رئاسة النصر بعد الانتخابات التي أجريت مؤخرًا، حيث يسعى لتفادي عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تدعيم الفريق بقوة قبل الموسم المقبل.

الديون وصلت على نادي النصر ما يقرب إلى 250 مليون ريال من ديون صفقات ورواتب لاعبين وعمال داخل العالمي، وهو ما يقع على عاتق مسلي آل معمر.

هل يسعى النصر لحل الأزمة قبل الصيف؟

كشفت تقارير صحفية، أن النصر بالفعل يتحرك حاليًا من أجل تلقي دعم من الأعضاء الذهبيين استعدادًا لانتقالات الصيف من أجل تسديد بعض الديون للحصول على الشهادة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هناك اجتماع شرفي وهو الأول من نوعه منذ تولي المجلس الجديد رئاسة النادي لبحث آلية دعم العالمي ماديًا خلال الفترة المقبلة.

هل يحصل النصر على شهادة الكفاءة المالية؟

أشار أحد النقاد الرياضيين المهتمين بتغطية أخبار نادي النصر، إلى أن العالمي على مقربة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بندر العتيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًا على أحد جماهير النصر حول موقف النادي من شهادة الكفاءة المالية، قائلًا: "سيحصل عليها، سبق وأن ذكرتها، ارقد وآمن".

سيحصل عليها،،

سبق وان ذكرتها،،

ارقد وآمن💛💙 — بندر العتيبي (@bandar_52) May 24, 2021

ما الأضرار التي لحقت بالنصر بسبب عدم الحصول على الكفاءة المالية؟

تضرر النصر كثيرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد عدم الحصول على الكفاءة المالية ومنعهم من تسجيل أي لاعبين استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

ولم يتمكن النصر وقتها تسجيل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب أهلي دبي الحالي المعار من النصر، بسبب عدم الحصول على الشهادة، ولم يقوم بمحاولة تدعيم الفريق بسبب هذا القرار.

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