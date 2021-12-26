تُطبخ على نار هادئة .. الكشف عن ملامح أولى صفقات النصر الشتوية

يبدو أن نادي النصر اقترب من إتمام أول صفقة له خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في ظل سعي الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة.

النصر عانى خلال الفترة الماضية على مستوى العديد من المراكز، يعد أبرزها حراسة المرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ أثار الجدل، بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيها عن اقتراب العالمي "يقصد النصر"، من إتمام صفقة مدوية.

وجاء نص تغريدة الكاموخ كالآتي: "صفقة مدوية تلوح في الأفق، العالمي يطبخها على نار هادئة"، مرفقًا معها فقازات حراسة المرمى، في إشارة إلى أن الصفقة ستكون حارس مرمى.

بعض متابعي الكاموخ، أكدوا على أنه يقصد محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، وأن النصر اقترب من ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن نادي النصر يجهز عرضًا لتقديمه إلى محمد العويس، الذي اقترب من الدخول في الفترة الحرة مع ناديه.

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ويدخل العويس الفترة الحرة بداية من شهر يناير المقبل، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه، حيث تشير جميع المؤشرات حول إمكانية رحيله.

صفقة مدوّية تلوح في الأفق#العالمي يطبخها على نار هادئة pic.twitter.com/UKlbwCkXwr — احمد الكاموخ (@a_lkamok) December 26, 2021

ومن ناحية أخرى، تحاول إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، إقناع الحارس محمد العويس بتمديد عقده مع الراقي، وعدم الرحيل لأي فريق آخر، في ظل أهميته كواحد من عناصر الفريق الأساسية.