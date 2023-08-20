تضمن لاعبين .. الهلال يقتحم سباق "تمبكتي" بعرض ضخم، والجمهور يقول كلمته!

صفقة الموسم على الصعيد المحلي في السعودية

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اشتعل سباق الفوز بتوقيع مدافع الشباب حسان تمبكتي، وقد اقتحمه الهلال بعرض رسمي ضخم، خاصة بعد تصريحاته أمس التي أعلن خلالها بوضوح رغبته في الرحيل.

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تمبكتي يُعد اللاعب السعودي الوحيد المطلوب في أندية صندوق الاستثمار السعودي الأربعة، وقد أكد اللاعب عدم توقيعه لأي نادٍ حتى الآن وترحيبه باللعب لأي منهم، ملقيًا الكرة في نصف ملعب ناديه الشباب لاختيار العرض المناسب.

المنافسة في البداية كانت بين الأهلي والاتحاد، مع كلام على استحياء عن رغبة النصر والهلال في ضم اللاعب، لكن الساعات الأخيرة شهدت تقديم عملاقي الرياض لعرضين رسميين حسبما أشارت جل المصادر المتابعة.

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صحيفة الجزيرة السعودية أفادت أن الهلال تحديدًا قدم عرضًا ضخمًا يتضمن مبلغًا ماليًا بجانب بطاقة مهاجمه موسى ماريجا ولاعب آخر يلعب في خط الدفاع.

من جانبه، لم يقف جمهور الهلال صامتًا أمام تلك المنافسة الرهيبة لضم تمكبتي، إذ دشن حملة على تويتر لمطالبة الأمير الوليد بن طلال، الداعم الأكبر والأهم للهلال، بضرورة مساعدة النادي على حسم الصفقة لصالحه، وقد دشنوا هاشتاج بعنوان "مطلبنا تمبكتي يا بوخالد".

الهاشتاج انتشر كالنار في الهشيم عبر منصة إكس وقد تفاعل معه العديد من المشجعين والإعلاميين وطالب جميعهم الأمير الوليد بن طلال بالتدخل كما فعل بإنهائه صفقة حارس المرمى ياسين بونو لصالح الزعيم.

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