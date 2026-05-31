تضحية غير مبررة ورفض متعمد لهدية الفيفا.. هل تستطيع مصر والجزائر الاستفادة من قواعد كأس العالم الجديدة؟!

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم مدربي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم فرصة ذهبية لم تكن تتوفر في نسخ سابقة، وذلك عبر تعديل لائحي جوهري يخص مراكز حراسة المرمى في القوائم النهائية.

هذا التعديل يتيح لأي منتخب استبدال حارس المرمى المصاب بإصابة جسيمة في أي وقت طوال فترة البطولة، حتى لو كان ذلك بين الأدوار الإقصائية المتقدمة، وبشرط وحيد هو تقديم تقرير طبي معتمد.

هذا الكرم التنظيمي كان يستهدف بالأساس تحرير المدربين من عقدة الخوف من نفاد حراس المرمى، والسماح لهم بزيادة عدد لاعبي الميدان في خطوط الدفاع والوسط والهجوم للاستفادة القصوى من قائمة الـ 26 لاعبًا.

غير أن الحذر المبالغ فيه من الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر والجزائر جاء ليرفض هذه الهدية بشكل غريب ومثير للجدل.

المغامرة المصرية وتقييد الخيارات

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة تضم أربعة حراس مرمى من بين 26 لاعبًا، وهو قرار يمثل تضحية تكتيكية غير مبررة بالمرة.

الإبقاء على أربعة حراس في القائمة الختامية يعني تلقائيًّا تقليص عدد لاعبي الميدان المتاحين للمناورة إلى 22 لاعبًا فقط طوال البطولة.

وفي ظل امتداد المسابقة وزيادة عدد المباريات وضغط المجهود البدني، فإن المدرب يحتاج إلى كل مقعد متاح للاعبي الميدان لتنفيذ خططه واستراتيجيات التدوير وتفادي الإرهاق.

الذهاب إلى المونديال بأربعة حراس في وجود قانون يسمح باستدعاء حارس طوارئ من خارج القائمة في أي لحظة، هو تعطيل متعمد لميزة تنافسية كبرى وفرها الاتحاد الدولي، ومغامرة قد تدفع مصر ثمنها غاليًّا إذا ضربت الإصابات أو الإيقافات خطوط الميدان.

فرصة الجزائر الأخيرة للتصحيح

على الجانب الآخر، يعيش المنتخب الجزائري وضعًا مشابهًا لكنه يملك فرصة ذهبية للتراجع، حيث تضم قائمته التحضيرية الحالية 27 لاعبًا بينهم أربعة حراس مرمى.

المدير الفني للجزائر لم يرسل قائمته النهائية الرسمية بعد، وهو يملك مهلة قانونية حتى يوم 2 يونيو الجاري لإسقاط لاعب واحد.

الخيار المنطقي والتكتيكي الأقرب للصواب يفرض استبعاد الحارس الرابع وإعادة التوازن للقائمة بـ ثلاثة حراس و23 لاعب ميدان، للاستفادة الكاملة من مرونة اللوائح الجديدة.

أما إذا سار على خطى المنتخب المصري وقرر الإبقاء على الحراس الأربعة في القائمة النهائية، فستكون الجزائر قد تورطت في عناد فني لا يخدم طموحات الفريق في محفل عالمي لا يرحم الحسابات الخاطئة.

الوقت لم يفت بعد

الرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى الأجهزة الفنية في القاطرتين الكرويتين، هي أن الاتحاد الدولي لا يعترف بأي قوائم معلنة في وسائل الإعلام حتى اللحظة، حيث لم يذكر أي بند من بنود قواعد البطولة أن إعلان القوائم على الإنترنت قبل الموعد النهائي مُلزم بأي شكل من الأشكال طالما لم يمر الموعد النهائي.

السيستم الإلكتروني للفيفا من المفترض أن يظل مفتوحًا للتعديل الحر والتبديل دون الحاجة لتقارير طبية حتى انتهاء المهلة الرسمية المقررة في 2 يونيو، طالما التزمت تلك التعديلات بالقائمة الأولية للفريق وعناصرها.

نحن هنا في منطقة رمادية، فلا توجد قاعدة واضحة لذا سيكون على الاتحاد المصري التواصل مع نظيره الدولي للتأكد من إمكانية التعديل قبل 2 يونيو، فمنتخب مصر لا يزال قادرًا على تدارك هذا الخطأ التكتيكي وسحب حارس رابع وضخ لاعب ميدان مكانه، أما الجزائر فتملك القرار بوضوح في يدها.

بيت القصيد

القواعد التنظيمية الحديثة لبطولات كرة القدم لم تعد مجرد نصوص جامدة بل أصبحت أدوات تكتيكية ذكية تمنح من يحسن قراءتها ميزة تفوق هائلة على منافسيه.

التعديل الخاص بحراس المرمى يمثل ثورة في فكر الاتحاد الدولي لحماية اللعبة، ومنح المنتخبات الأمان الكامل دون الحاجة لإهدار مقاعد ثمينة في القائمة النهائية.

إصرار الأجهزة الفنية على السير في طريق الحذر التقليدي وتكديس الحراس هو تخل طوعي عن ميزة تنافسية، والوقت المتبقي حتى 2 يونيو يعد الفرصة الأخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فالملعب بحاجة إلى بدائل تصنع الفارق في الدقائق الأخيرة، وليس إلى حارس رابع يجلس على مقاعد البدلاء لمجرد الطمأنينة النفسية.