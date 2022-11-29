تضارب غريب! .. وزير السياحة السعودي: ندرس استضافة مونديال 2030 بالتعاون مع مصر واليونان

استضافة قطر الناجحة لمونديال 2022 دفع البلاد العربية لمحاولة تكرار التجربة

تتضارب التصريحات في السعودية حول العزم على التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030، ما بين وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب.

قبل أيام، وزير الرياضة نفي في تصريحاته لشبكة "cnn" تقدم بلاده بملف استضافة نسخة 24 من الحدث العالمي. (طالع التفاصيل)

لكن اليوم، وزير السياحة السعودي يؤكد أن بلاده تدرس التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان، إذ قال الخطيب، خلال تصريحاته لـ"بلومبرج": "ندرس التقدم بعرض بالاشتراك مع مصر واليونان، نتمنى أن يكون عرضًا ناجحًا، بالطبع الدول الثلاثة ستستثمر بكثافة في البنية التحتية، وستكون جاهزة للحدث بالتأكيد".

وأضاف: "أنا على يقين أن السعودية ستمتلك أفضل الملاعب ومناطق المشجعين بحلول هذا التاريخ".

يذكر أن النسخة 22 من المونديال تقام حاليًا في دولة قطر لأول مرة في تاريخ الوطن العربي، فيما ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.