تضارب حول نوايا برشلونة بشأن سواريز بعد الجراحة

التقارير الصحفية حول نوايا برشلونة بشأن سواريز بعد الجراحة تشهد تضاربًا كبيرًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر ألا يدخل سوق الانتقالات الشتوية لإيجاد بديل لويس سواريز مهاجمه الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني لن يتخلى عن قراره الأولي بعدم الدخول لسوق الانتقالات الشتوية.

ويخضع النجم الأوروجوياني لويس سواريز لجراحة عاجلة في الركبة غدًا الأحد ومن المتوقع أن يغيب عن المشاركة رفقة النادي الكتالوني لعدة أسابيع.

وترفض الإدارة في الأساس بحسب ما ذكرت الصحيفة فكرة الدعم في يناير بسبب التجربة الفاشلة لبرينس بواتينج في الموسم الماضي.

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ونشرت شبكة "ESPN" في الوقت نفسه أنباءً حول رغبة الإدارة في استبدال اللاعب بصفقة جديدة خلال الأيام المقبلة لتعويض غيابه المنتظر.

وتحدثت الشبكة عن وجود إحتمالية لغياب سواريز حتى شهر أبريل المقبل، وأكدت أن حال تفاقمت الأمور ستذهب إدارة برشلونة فورًا للبحث عن بديل.

جدير بالذكر أن جراحة سواريز لن تكون بسبب إصابة جديدة تعرض لها، لكن اللاعب يسعى للتخلص من مشكلة تزعجه في الركبة والعودة قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.