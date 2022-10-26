تصويت FUT 23 | مفاجآت في القائمة المصغرة من 22 لاعبًا بعد التصويت الأولي

بعد انتهاء المرحلة الأولى من حملة FUT 23 عبر موقع جول والتي شهدت حملة تصويت كبيرة من قبلكم قراءنا الأعزاء لاختيار اللاعبين الذين تودون لهم التأهل ضمن التشكيلة المثالية للفيفا، تنطلق المرحلة الثانية التي ستضم اللاعبين الذين حازوا على أعلى عدد أصوات في كل مركز.

بدءاً بحراسة المرمى:

مانويل نوير vs تيبو كورتوا

الظهير الأيمن:

ترينت أليكسندر ارنولد vs جواو كانسيلو

قلوب الدفاع:

فيرجيل فان دايك - أنتونيو روديغير - روين دياز - ماركينيوس

الظهير الأيسر:

ألفونسو ديفيز vs دافيد ألابا

متوسط ميدان دفاعي:

انغولو كانتي vs كاسيميرو

متوسط ميدان:

توني كروس vs لوكا مودريتش

متوسط ميدان هجومي:

كيفين دي بروين vs فيديريكو فالفيردي

جناح أيمن:

محمد صلاح vs ليونيل ميسي

جناح أيسر:

ساديو ماني vs نيمار

الهجوم:

كريم بنزيما vs كريستيانو رونالدو