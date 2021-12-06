تصويت FIFA 22 | من أفضل وسط هجومي في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل متوسط ميدان هجومي في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 22



يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.



وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع دافيد الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيس بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط ميدان موزع، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل متوسط ميدان هجومي من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:



كيفين دي بروين | تقييم فيفا 22: 91 | بالإضافة إلى مؤهلاته الهجومية الخارقة للعادة، بات دي بروين رفقة جوارديولا أكثر اكتمالًا، بعد أن أصبح يُساهم بشكل فعّال في العمل الدفاعي بتحركاته المميزة وضغطه المتواصل. أحد أفضل اللاعبين في مركزه بل في العالم.



برونو فيرنانديس | تقييم فيفا 22: 88 | منذ وصوله لمانشستر يونايتد، تمكن برونو فيرنانديس من القيام بنقلة نوعية في جودة الفريق، ليتحول في ظرف موسم واحد لأهم لاعب داخل منظومة سولشاير. ذكي تكتيكيًا، ذو روح قيادية وقدرة كبيرة على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.



توماس مولر | تقييم فيفا 22: 87 | أحد اللاعبين الذين صنعوا إنجاز بايرن ميونيخ في الموسم الماضي بعد أن استعاد كامل مستواه وأصبح ماكينة لتمرير الكرات الحاسمة بل وتسجيلها. علامة فارقة في بايرن ميونيخ.



باولو ديبالا | تقييم فيفا 22: 87 | تطور مستمر لموهبته الرائعة، والتي تضعه اليوم في مصاف أفضل اللاعبين في العالم. لعبه إلى جانب أساطير مثل ميسي ورونالدو سيُساعده على النضوج أكثر وربما التحول للاعب بحجمهم ذات يوم.

ماركوس يورينتي | تقييم فيفا 21:86| الموسم الفائت كان علامة فارقة في مسيرة يورينتي بالأخص مع توظيفه الهجومي من قبل دييجو سيميوني. أظهر قدرات كبيرة جداً مع بطل الدوري الاسباني







