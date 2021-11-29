تصويت FIFA 22 | من أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 أسماء.جورجينيو | تقييم فيفا 22: 85| قدّم الايطالي مستويات كبيرة جداً متوجاً موسمه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ويورو 2020 مع إيطاليا وهو أحد المرشحين البارزين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيس بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل متوسط ميدان موزع من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

لوكا مودريتش | تقييم فيفا 22: 87 | لوكا مودريتش يبقى أحد أعلى اللاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 22 وأحد الأسماء المرجعية في مركزه. قراءته ممتازة للمباريات وقراراته عادة ما تكون موفقة.

توني كروس | تقييم فيفا 22: 88 | استمرارية كروس بتقديم مستوى كبير مع ريال مدريد هو ما يجعله من الأفضل في مركزه عالمياً، نقطة مرجعية في ريال مدريد ولاعب يفتقده المرينغي كثيراً عند غيابه ويصعب تعويضه.

فرانكي دي يونغ | تقييم فيفا 22: 87 | صحيح ان برشلونة لا يمر بأفضل فتراته منذ مواسم عديدة، لكن فرانكي دي يونغ تمكن بسبب توظيفه المتعدد بالأخص هجوميا الموسم الفائت من إبراز قدرات عديدة كبيرة

بول بوجبا | تقييم فيفا 22: 87 | شكّلت بطولة يورو 2020 محطّة لبول بوجبا لتذكير الجميع بقدراته العالية ومستواه الكبير عندما تبتعد عنه الاصابات