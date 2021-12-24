تصويت FIFA 22 | محرز يتفوّق على ميسي ومبابي وصلاح ويتوّج كأفضل جناح أيمن في العالم

توّج الجزائري لاعب مانشستر سيتي رياض محرز بلقب أفضل جناح أيمن في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.





وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي وجوشوا كيميتش بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم.

مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرجيو راموس رفقة دافيد الابا وألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر وتوني كروس بلقب أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم وفينيسوس جونيور أفضل جناح أيسر.





عرف التصويت إكتساحاً لرياض محرز بمجموع أكثر من 19500 صوت بنسبة فاقت الـ58% عن أقرب منافسيه محمد صلاح الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 8300 صوت ونسبة 25% ، فيما حل كيليان مبابي ثالثاً من الأصوات بمجموع 2822 صوتاً ونسبة 8% من مجموع الأصوات فيما أتى أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي بالمركز الرابع برصيد 2767 صوت بنسبة 8% وفيديريكو كييزا خامساً بـ241 صوتاً بنسبة 1% من التصويت