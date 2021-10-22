تصويت FIFA 22 | مانويل نوير "أفضل حارس في العالم"

بعد منافسة شرسة مع تيبو كورتوا، مانويل نوير يظفر بمركز في التشكيل المثالي لفيفا 22

بعد منافسة شرسة مع تيبو كورتوا، مانويل نوير يظفر بمركز في التشكيل المثالي لفيفا 22

حظي الحارس الألماني "مانويل نوير" بثقة زوار جول، وتُوج بلقب "أفضل حارس في العالم" بعد أن تفوق بصعوبة على تيبو كورتوا، ليضمن بذلك تواجده في التشكيلة المثالي لـGoal، برعاية FIFA 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى.

وحظي مانويل نوير بـ 34% من مجموع الأصوات، أي ما يُقارب 3865 صوتًا، متفوقًا بذلك على حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا الذي حصل على 28% من مجموع الأصوات، أي صوتًا 28936 صوتاً

أما في المركز الثالث، فقد جاء حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما الذي حصل على 1591 صوتًا، أي بنسبة 14% من الأصوات.

المركز الرابع كان من نصيب يان أوبلاك الذي حصل على 1477 صوتاً بنسبة 14% من الأصوات، فيما جاء في المركز الخامس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي حصل على 1250 صوتاً أي بنسبة 11%

انتظرونا يوم الاثنين المقبل في تصويت مركز الظهير الأيمن.

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