تصويت FIFA 22| ألفونسو ديفيس أفضل ظهير أيسر في العالم

توّج ظهير بايرن ميونخ ألفونسو ديفيس موسمه الفائت بالفوز بلقب أفضل ظهير أيسر في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي

مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرجيو راموس رفقة دافيد الابا.



وعرف التصويت اكتساح لألفونسو ديفيس الذي حصل على على 53%من مجموع الأصوات (+5468) فيما حل تيو هيرنانديز ثانياً بـ 27% ايضاً من الأصوات (+2765).



أما في المركز الثالث، يأتي جوردي البا الذي تحصل على 8% من مجموع الأصوات شراكة مع اندرو روبيرتسون برصيد 218 و771 صوتاً وفي المركز الخامس حلّ لو شو برصيد 446 صوتاً









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