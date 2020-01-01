تصويت FIFA 21 | من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟

اختر حارسك المفضل ليدخل التشكيل المثالي لـFIFA21

كما اعتدنا منذ بضعة سنوات، يُطلق جول بشراكة مع FIFA 21 تصويتًا مفتوحًا للجماهير من أجل اختيار أفضل لاعب في كل مركز، بغية الخروج في النهاية بتشكيل نهائي يعكس أراء القراء حول هوية أفضل اللاعبين في العالم، وكذلك في لعبة الفيديو الأكثر شعبية في العالم.

وسيدخل التوصيت كالعادة اللاعبون الخمس ذوي التقييم الأعلى في لعبة فيفا 21، والاختيار في النهاية يبقى للجماهير التي ترجح كفة لاعب على الآخرين.

أما اليوم، فسنبدأ بمركز حراسة المرمى الذي سيعرف دخل الأسماء التالية:

المزيد من الفرق

مارك أندريه تير شتيجن | تقييم فيفا 21: 90

واصل تير شتيجن التألق مع برشلونة رغم المستوى المتوسط للفريق بشكل جماعي، حيث كان منقذ الفريق في كثير من المناسبات.

أندريه مازال في صراع مُحتدم مع مانويل نوير من أجل التحول لحارس المانشافت الأول، لكن التألق الأخير لحارس بايرن ميونيخ يجعل مهمته أكثر صعوبة..

يان أوبلاك | تقييم فيفا 21: 91

يُعد أوبلاك بالنسبة لعدد من متتبعي كرة القدم من بين أفضل حراس المرمى في العالم، فهو يتمتع بكل الصفات التي تجعل منه يبلغ صفة الكمال.

حارس طويل القامة، مرن، متميز في الكرات الهوائية والأرضية ويتميز بالشخصية القيادية داخل أرضية الميدان، ناهيك عن كونه لاعبًا لا يفقد تركيزه سوى قليلًا جدًا.

مانويل نوير | تقييم فيفا 21: 89

استعاد مانويل نوير كامل قدراته وبات مجددًا بالنسبة للكثيرين الأفضل في العالم حاليًا، وذلك بعد أن بصم على موسم مثالي مع بايرن ميونيخ حصد فيه الأخضر واليابس وكان حاسمًا في جل المباريات بتدخلاته التي تقارب الإعجاز أحيانًا.

أليسون بيكير | تقييم فيفا 20: 90

واصل أليسون بيكر المضي قدمًا في تحقيق أهدافه مع ليفربول، فبعد أن حقق دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي، تمكن أليسون رفقة زملائه من إنهاء صيام 30 سنة في الدوري الإنجليزي وساهم بشكل فعال في تحقيق فريقه للقب الذي قد يكون الأغلى على الإطلاق بالنسبة لهم. أليسون ما فتئ يُظهر أنه من بين أفضل حراس مرمى العالم.

تيبو كورتوا | تقييم فيفا 21: 89

وأخيرًا، شاهدنا النسخة الأفضل للحارس البلجيكي مع ريال مدريد، بعد أن اصبح واحدًا من أهم لاعبي الفريق واستعاد ثقته في نفسه. تيبو كورتوا حاليًا صمام أمان الفريق الملكي، ويملك مؤهلات بدنية وذهنية تجعله قطعًا في زمرة أفضل حراس العالم.

فمن أفضل حارس مرمى في العالم حسب رأيك؟ صوت هنا في الأسفل