تصويت FIFA 21 | من أفضل قلب دفاع أيمن في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيمن في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء اللامعة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح وضعنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نيور باستفتاء الحارس ثم أليكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل قلب دفاع أيمن من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

سيرخيو راموس | تفييم فيفا 21: 89 | أصبح سيرخيو راموس قيمة ثابتة من بين أفضل مُدافعي العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن حصد الأخضر واليابس مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني. راموس كان محوريًا في تتويج الريال بلقب الدوري الاسباني في الموسم الماضي، كما أنه يُظهر في كل مباراة شخصية تجعل منه ربما القائد الأفضل في الملاعب حاليًا.

المزيد من الفرق

فيرجيل فان دايك | تفييم فيفا 21: 90 | واصل فيرجيل فان دايك التألق في صفوف ليفربول خلال الموسم المقبل، ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 30 سنة. قائد، مميز في الخروج بالكرة من الخلف، رائع في الكرات الهوائية ومن الصعب جدًا التغلب عليه في المواجهات الثنائية. كلوب سيفتقده كثيرًا خلال فترة غيابه بسبب قطع في الرباط الصليبي.

دايوت أوباميكانو | تقييم فيفا 21: 79 | أظهر أوباميكانو مستويات مميزة جدًا في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع لايبزيج. مُدافع شاب بقوة بدنية خارقة وقدرة مميزة على التمركز، كما أنه ذكي جدًا في تحركاته ليقطع الطريق على المهاجمين. لن نتأخر في مشاهدته مع فريق أكبر خلال المواسم المقبلة.

ليوناردو بونوتشي | تقييم فيفا 21: 85 | واحد من أفضل المُدافعين في السيري آ وأفضلهم عندما يتعلق الأمر في الخروج بالكرة تحت الضغط أو بناء الهجمة من الخلف. خبرته الكبيرة وذكاءه أمور تجعله منه مميزًا جدًا وعملة نادرة في الملاعب.

رافاييل فاران | تقييم فيفا 21: 86 | قد لا تكون الأشهر القليلة الماضية هي الأفضل في مسيرته، لكنه ما فتئ يُظهر أنه مُدافع مميز رغم كل الضغوط التي يتعرض لها. صحيح أنه يعاني كلما غاب راموس عن قلب الدفاع، لكنه أظهر معدنه في لقاءات كثيرة، ما شفع له ليكون في القائمة.

فمن أفضل قلب دفاع أيمن في العالم؟