تصويت FIFA 21 | من أفضل ظهير أيسر في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ظهير أيسر؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ترنت ألكسندر بأفضل ظهير أيمن سيرخيو راموس مع كوليبالي بأفضل قلبي دفاع، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل ظهير أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

فيرلان ميندي | تفييم فيفا 21: 83 | نجح فيرلان مندي في إنهاء سيطرة زميله مارسيلو دا سيلفا على مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد والتي استمرت لسنوات طوال. اللاعب الفرنسي قدم مستويات دفاعية ممتازة، كما أنه يتطور باستمرار في الشق الهجومي وبات من الركائز الأساسية في تشكيل زيدان.

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ألفونسو ديفيز | تفييم فيفا 21: 81 | ألفونسو ديفيز موهبة تتطور بسرعة البرق..بالضبط مثل سرعته التي لا تُصدق داخل رقعة الملعب. اللاعب الكندي أثبت في أكثر من مناسبة أنه يمثل الظهير العصري بكل سماته: سريع، ممتاز في التعامل بالكرة، مهاري ويقدم إضافة كبيرة في الشق الهجومي.

جوردي ألبا | تقييم فيفا 21: 86 | عانى من تراجع في المستوى في فترة ما، لكنه يبقى الرقم 1 في برشلونة. الشريك المفضل لميسي على رقعة الملعب. سرعة وذكاء وقدرة على الإضافة الهجومية.

سيرخيو ريجيلون | تقييم فيفا 21: 82 | بصم على موسم مثالي مع إشبيلية توجه بالظفر بالدوري الأوروبي ثم الانتقال لتوتنهام حيث سيعمل مع جوزيه مورينيو. الظهير الإسباني أظهر في أكثر من مناسبة أنه قادر على حمل المشعل في المنتخب الإسباني رفقة ظهير فالنسيا خوسيه جايا..

أندرو روبيرتسون | تقييم فيفا 21: 87 | قد يكون اللاعب الأبرز في مركزه والأكثر ثباتًا في مستواه. ظهير لا يكل ولا يمل من تقديم الإضافة سواءً على الصعيد الدفاعي أو الهجومي. سريع، سخي بدنيًا وعرضياته تمتاز بدقة عالية جدًا.