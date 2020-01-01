تصويت FIFA 21 | من أفضل جناح أيسر في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل جناح أيسر في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

رحيم سترلينج | تقييم فيفا 21: 88 | عرف رحيم سترلينج تطورًا كبيرًا جدًا في الموسم الماضي ليتحول لواحد من بين أميز لاعبي الدوري الإنجليزي ويتطور خاصة على مستوى إنهاء الهجمة. سريع، مهاري وقادر على حسم المباريات أيضًا.

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نيمار جونيور | تقييم فيفا 21: 91 | من بين الأمهر في ملاعب كرة القدم، يحصد الأخضر واليابس في فرنسا، وهدفه بات تحقيق المجد القاري مع الفريق الباريسي، وقد اقترب منه كثيرًا الموسم الماضي ببلوغ النهائي

ماركوس راشفورد | تقييم فيفا 21: 85 | بصم على أفضل مواسمه على المستوى التقني لتوه، وبات واحدًا من أهم لاعبي مانشستر يونايتد. سريع، قوي بدنيًا وممتاز مهاريًا، كما أنه حاسم جدًا في الثلث الأخير من الملعب..

سون هيونغ مين | تقييم فيفا 21: 87 | عمله مع جوزيه مورينيو مكنه من الارتقاء للمستوى الموالي، ليُصبح حاليًا واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه ويشكل ثنائيًا مميزًا مع هاري كين. ذكي جدًا تكتيكيًا وحاسم في مناطق الخطر. . .

ساديو ماني | تقييم فيفا 21: 90 | النجم السنغالي بصم على موسم رائع، ربما كان فيه الأفضل في صفوف ليفربول. تطوره كان كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب حيث بات أكثر فاعلية أمام المرمى وقراراته جعلت منه قطعًا أحد أهم اللاعبين في مركزه .