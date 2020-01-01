تصويت FIFA 21 | سيرخيو راموس أفضل قلب دفاع أيمن في العالم

صراع طاحن بين راموس وفيرجيل فان دايك انتهى بفوز قائد الفريق الملكي

نجح قائد ريال مدريد "سيرخيو راموس" في التفوق على منافسه المباشر فيرجيل فان دايك والفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيمن في العالم، وذلك بعد صراع مُحتدم استمر طيلة الأسبوع وعرف مشاركة قرابة الـ30 ألف مصوّت.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألسكندر أرنولد.

ونجح راموس في مواصلة التربع على عرش أفضل قلب دفاع أيمن في العالم للسنة الثانية على التوالي.

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إذ حصل اللاعب الأندلسي على أكثر من 21000 صوتًا، بنسبة 55% من مجموع الأصوات، فيما حصل مُدافع ليفربول فيرجيل فان دايك على أكثر من 12750 صوت، بنسبة 35%.

أما المركز الثالث فقد كان لمُدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي الذي حصل على ما يفووق الـ920 صوتًا، فيما تحصل أوباميكانو على 733 صوت وفاران على 696 صوت.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت أفضل قلب دفاع أيمن في العالم.