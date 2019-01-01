تصويت FIFA 20 | من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟

اختر حارسك المفضل ليدخل التشكيل المثالي لـFIFA20

كما اعتدنا منذ بضعة سنوات، يُطلق جول بشراكة مع FIFA 20 تصويتًا مفتوحًا للجماهير من أجل اختيار أفضل لاعب في كل مركز، بغية الخروج في النهاية بتشكيل نهائي يعكس أراء القراء حول هوية أفضل اللاعبين في العالم، وكذلك في لعبة الفيديو الأكثر شعبية في العالم.

وسيدخل التوصيت كالعادة اللاعبون الخمس ذوي التقييم الأعلى في لعبة فيفا 20، والاختيار في النهاية يبقى للجماهير التي ترجح كفة لاعب على الآخرين.

أما اليوم، فسنبدأ بمركز حراسة المرمى الذي سيعرف دخل الأسماء التالية:

مارك أندريه تير شتيجن | تقييم فيفا 20: 90

قدّم تير شتيجن موسمًا استثنائيًا مع برشلونة، حيث كان منقذ الفريق في كثير من المناسبات، وكان من الأسباب المباشرة التي قادت الفريق الكتلوني لحصد لقب الدوري الإسباني.

أندريه مازال في صراع مُحتدم مع مانويل نوير من أجل التحول لحارس المانشافت الأول، لكن المهمة تبقى أكثر صعوبة في ظل إصرار لوف على الاعتماد على حارس بايرن ميونيخ.

يان أوبلاك | تقييم فيفا 20: 91

يُعد أوبلاك بالنسبة لعدد من متتبعي كرة القدم من بين أفضل حراس المرمى في العالم، فهو يتمتع بكل الصفات التي تجعل منه يبلغ صفة الكمال.

حارس طويل القامة، مرن، متميز في الكرات الهوائية والأرضية ويتميز بالشخصية القيادية داخل أرضية الميدان، ناهيك عن كونه لاعبًا لا يفقد تركيزه سوى قليلًا جدًا.

دافيد دي خيا | تقييم فيفا 20: 89

رغم فقدانه بعضًا من بريقه في الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه على الصعيد الفردي والجماعي مع مانشستر يونايتد، إلا أن دافيد دي خيا يبقى من بين خيرة حراس المرمى في الساحة الأوروبية.

أليسون بيكير | تقييم فيفا 20: 89

أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وأفضل حارس في العالم حسب الفيفا، وذلك بعد أن بصم على موسم رائع مع ليفربول تمكن فيه من الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا ومنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة. الكثيرون يعتبرونه الأفضل في العالم.

إيديرسون | تقييم فيفا 20: 88

جدار مانشستر سيتي الصلب الذي أنقذ فريقه في أكثر من مناسبة. فبعد سنوات من التخبط بين هارت، كاباييرو وبرافو، تمكن بيب جوارديولا من الاستقرار بشكل نهائي على صمام أمانه بين الخشبات الثلاث والذي كان إيديرسون ذو المستوى الثابت والتدخلات الحاسمة.

فمن أفضل حارس مرمى في العالم حسب رأيك؟ صوت هنا في الأسفل