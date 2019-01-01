تصويت FIFA 20 | رونالدو أفضل جناح أيسر في العالم

كريستيانو رونالدو يتفوق على ماني بصعوبة بالغة ويُتوّج كأفضل لاعب في العالم بمركزه

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز بتصويت فيفا 20 لأفضل جناح أيسر في العالم، وذلك بعد أن حصل على قرابة الـ14000 صوت من أصل 30000 مُصوّت.

وعرف التصويت صراعًا محتدمًا بين رونالدو وماني، حيث كانت النسب متقاربة جدًا حتى آخر اللحظات، لكن البرتغالي تفوق بفارق بسيط، بعد أن تحصل ماني على 13500 صوتًا.

بقية المتواجدين في التصويت لم يحصلوا سوى على نسب ضئيلة، حيث كان نيمار في المركز الثالث بـ3% من مجموع الأصوات، فيما احتل هازارد المركز الرابع بـ2% وساني المركز الخامس والأخير بـ1% فقط.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت أفضل جناح أيمن في العالم

