ما هو تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 2021؟ وما هو تأثير كأس العرب عليه؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر ديسمبر 2021، والذي شهد تقدمًا للمنتخب الجزائري المتوج ببطولة كأس العرب مؤخرًا، بينما لم يشهد ترتيب العشرة الأوائل على العالم أي تغييرًا.

شهر ديسمبر لم يشهد أي توقفات دولية، باستثناء بطولة كأس العرب، والتي شهدت مشاركة جميع المنتخبات العربية، وتوج به المنتخب الجزائري بعد الفوز على تونس بالمباراة النهائية.

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف المنتخبات العالمية، في ظل مطاردة المنتخب البرازيلي له، حيث ظل الفارق بينهما نقطتين فقط، بعد أن كان 12 نقطة الشهر قبل الماضي.

ما هو تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 2021؟

المركز المنتخب النقاط 1 بلجيكا 1828.45 2 البرازيل 1826.35 3 فرنسا 1786.15 4 إنجلترا 1755.52 5 الأرجنتين 1750.51 6 إيطاليا 1740.77 7 إسبانيا 1704.75 8 البرتغال 1660.25 9 الدنمارك 1654.54 10 هولندا 1653.75

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ما هو تصنيف أول 10 منتخبات عربية لشهر ديسمبر 2021؟

لم يشهد ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف شهر ديسمبر سوى تغييرات طفيفة، بتقدم الجزائر على تونس، وأيضًا تقدم قطر على السعودية.

المركز المنتخب النقاط 28 المغرب 1561.93 29 الجزائر 1516.51 30 تونس 1512.72 45 مصر 1451.77 48 قطر 1437.91 51 السعودية 1434.71 69 الإمارات 1350.39 75 العراق 1333.03 79 عُمان 1306.01 86 سوريا 1268.54

ما هو تصنيف الفيفا عن قارة إفريقيا لشهر ديسمبر 2021؟

يظل المنتخب السنغالي في صدارة ترتيب قارة إفريقيا، بينما تقدم المنتخب الجزائري من المركز الرابع إلى الثالث، بعد التتويج ببطولة كأس العرب.

المركز المنتخب النقاط 20 السنغال 1561.68 28 المغرب 1529.93 29 الجزائر 1516.51 30 تونس 1512.72 36 نيجيريا 1478.78 45 مصر 1451.77 50 الكاميرون 1437.35 52 غانا 1428.97 53 مالي 1427.98 56 كوت ديفوار 1417.86

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