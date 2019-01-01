تصنيف فيفا | انجلترا تصعد للمركز الرابع وتراجع برتغالي
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بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.
وصعد المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع بينما هبطت كرواتيا للمركز الخامس وجاء أوروجواي في المركز السادس يليه البرتغال سابعًا.
واستمرت صدارة منتخب بلجيكا للتصنيف تليها فرنسا ثم البرازيل.
-🇧🇪 بلجيكا حافظت على الصدارة 🔝— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) April 4, 2019
- تقدم 🏴 إنجلترا، 🇺🇾 أوروجواي وألمانيا🇩🇪 🆙
- 🇮🇷 إيران على قمة آسيا والسنغال 🇸🇳 في صدارة أفريقيا
- تغيرات إيجابية في آسيا وأفريقيا
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المنتخب النمساوي شهد أسوأ تراجع للفرق في التصنيف بالتراجع 11 مركزًا دفعة واحدة واحتلال المركز 34.
كما صعد مننتخب ألمانيا 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 13 بعد أن كان الأول قبل انطلاق كأس العالم.
جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية لم تشهد تغييرات عن الشهر الماضي.