تصنيف فيفا | انجلترا تصعد للمركز الرابع وتراجع برتغالي

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

وصعد المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع بينما هبطت كرواتيا للمركز الخامس وجاء أوروجواي في المركز السادس يليه البرتغال سابعًا.

واستمرت صدارة منتخب بلجيكا للتصنيف تليها فرنسا ثم البرازيل.

-🇧🇪 بلجيكا حافظت على الصدارة 🔝

- تقدم 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا، 🇺🇾 أوروجواي وألمانيا🇩🇪 🆙

- 🇮🇷 إيران على قمة آسيا والسنغال 🇸🇳 في صدارة أفريقيا

- تغيرات إيجابية في آسيا وأفريقيا

هنا 👇 النسخة الجديدة لتصنيف FIFA العالمي للمنتخبات 📈 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) April 4, 2019

المنتخب النمساوي شهد أسوأ تراجع للفرق في التصنيف بالتراجع 11 مركزًا دفعة واحدة واحتلال المركز 34.

كما صعد مننتخب ألمانيا 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 13 بعد أن كان الأول قبل انطلاق كأس العالم.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية لم تشهد تغييرات عن الشهر الماضي.