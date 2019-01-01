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تصنيف فيفا | انجلترا تصعد للمركز الرابع وتراجع برتغالي

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الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

بقلم    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

وصعد المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع بينما هبطت كرواتيا للمركز الخامس وجاء أوروجواي في المركز السادس يليه البرتغال سابعًا.

واستمرت صدارة منتخب بلجيكا للتصنيف تليها فرنسا ثم البرازيل.

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المنتخب النمساوي شهد أسوأ تراجع للفرق في التصنيف بالتراجع 11 مركزًا دفعة واحدة واحتلال المركز 34.

كما صعد مننتخب ألمانيا 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 13 بعد أن كان الأول قبل انطلاق كأس العالم.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية لم تشهد تغييرات عن الشهر الماضي.

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