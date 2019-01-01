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دوري الأمم الأوروبية

تصنيف الفيفا – لا تغييرات في ترتيب المنتخبات الأفضل في العالم

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ما هو ترتيب منتخبات العالم لشهر يناير بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؟


    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات وذلك عن شهر يناير الماضي.

التصنيف شهد استمرار بلجيكا في الصدارة، فيما لم تحدث تغييرات في باقي المراكز.

ترتيب أول 10 منتخبات استمر كما هو من قبل دون أي تغييرات وذلك بسبب عدم مشاركة هذه الدول في أي مباراة خلال الفترة الماضية.

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منتخب قطر حقق أفضل ارتقاء في التصنيف، إذ وصل للمركز الـ 55 عالميًا وارتقى 38 مركزًا وذلك بعد تحقيقه بطولة أمم آسيا.

أما منتخب كوريا الشمالية فحقق أسوأ تراجع بـ 12 مركزًا ليصل إلى  المركز 121.

جدير بالذكر أنّ هذا أفضل تصنيف للمنتخب العنابي في تاريخه.

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