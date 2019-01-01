تصنيف الفيفا | المنتخبات العربية تُحافظ على ترتيبها في نهاية العام

تعرف على ترتيب أندية الفيفا للمنتخبات العربية

حافظ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم عن تواجد على رأس المنتخبات العربية في القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر الجاري.

وتواجد المنتخب التونسي الـ 27 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا ليرتقي مركزين، كما استمر الجزائر في المركز الرابع أفريقيًا محتلاً المركز 35.

المنتخب المغربي حافظ على مركزه وحل في المركز الـ 43 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، كما تواجد المنتخب المصري مركزين ليصبح في المركز 51.

منتخب موريتانيا تقدم مركز ليصبح في المركز 100 كما حافظ المنتخب الليبي على المركز 101.

على صعيد عرب آسيا، حافظت قطر في الصدارة، في الـ55 عالميًا والخامس آسيويًا،وتواجد المنتخب السعودي في المركز 67 عالميًا، وتواجدت العراق في المركز الـ 70 عالميًا، وحل منتخب الإمارات في الترتيب 71 عالميًا، واحتل المنتخب السوري الترتيب الـ 79 عالميًا ثم عمان في المركز 82 عالميًا.

لبنان حافظت على مركزها الـ 89 عالميًا والأردن في المركز 97 ثم البحرين في المركز 99 بعد ارتقاء مركز واحد، وفلسطين تواجدت في المركز 106 على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أنّ الترتيب مُنح اعتمادًا على نتائج الفرق في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وكذلك تصفيات آسيا وكأس العالم.