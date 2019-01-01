تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات قبل الجولة السابعة

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، ترتيب المجموعات قبل الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020، والتي ستُلعب يوم الخميس القادم

عمر خليل

تستعد المنتخبات الأوروبية للعودة مرة أخرى للحياة، وهذه المرة من خلال خوض مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستنطلق مساء الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر 2019 ميلاديًا، والموافق 11 صفر 1441 هجريًا.

وتتكون تصفيات يورو 2020 من 10 مجموعات، 5 منها تحتوي على 5 منتخبات و5 آخرين بهم 6 منتخبات، وبحسب نظام المسابقة سيشارك في النسخة القادمة من البطوبة القارية الأقوى في العالم 24 منتخباً، سيتم تحديد 20 منهم من خلال هذه التصفية بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، أما الأربع منتخبات المتبقية فستتأهل من خلال دوري أمم أوروبا.

وتُستهل الجولة السابعة يوم الخميس بمباراتين أقرب ما يكونا إلى مفهوم "تحصيل حاصل"، إذ يستضيف منتخب كازاخستان ضيفه قبرص في ملعب الأستانة، وكلُ منهما قد فقد فرصه في بلوغ البطولة الأوروبية، ثم يلتقي منتخب استونيا مع مضيفه بيلاروسيا، وكلاهما ليس لديه فرص للتأهل، ثم يأتي الدور على المباريات المثيرة بوجود قمتين من العيال الثقيل، عندما يحل منتخب أيرلندا الشمالية ضيفًا ثقيلًا على منتخب هولندا، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لكلا الطرفين، إلى جانب مواجه كرواتيا والمجر، والتي ستكون حجر الأساس لأي من المنتخبين للوصول لليورو.

وتعود الإثارة مجددًا إلى التصفيات في هذه الجولة من خلال مباريات الجمعة، والتي تنطلق بالمباراة الأهم بين إنجلترا والتشيك، ثم قمة أخرى بين فرنسا وأيسلندا مع عدد من المباريات الأخرى المثيرة.

هذه الجولة تأتي أهميتها في أنها تحتوي على مواجهات مباشرة بين أغلب المتصدرين وذوات المركز الثاني والثالث القريبين من الصدارة، وبالتالي، فإن هذا يتسبب في ضغط على الجميع وتصبح المبارايات مهمة والفوز هو الشعار الأوحد، فمثلًا منتخب هولندا إن خسر من أيرلندا الشمالية سيُصعب من موقفه كثيرًا، في الوقت الذي لا تُريد فيه إنجلترا الدخول في أية حسابات رقمية وصراعات وهذا لن يأتي سوى بتحقيق النصر على التشيك وصيفتها ومطاردتها الأولى.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل شيء عن الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020، موعد المباريات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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مواعيد مباريات الجولة السابعة في تصفيات يورو 2020

تصفيات اليورو .. روسيا تنتصر بالتسعة والمجر تقلب موازين المجموعة الحديدية

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كازاخستان - قبرص ملعب الأستانة الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD 2 بيلاروسيا - استونيا ملعب دينامو (مينسيك) الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ريكاردو دي بورجوس beIN SPORTS HD 2 هولندا - أيرلندا الشمالية ملعب فينورد روتردام الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية بينوا باستيان beIN SPORTS HD 1 سلوفاكيا - ويلز سيتي آرينا ترنافا الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية كارلوس جراندي beIN SPORTS HD 2 كرواتيا - المجر ملعب بلجراد الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دانيلي أورساتو beIN SPORTS HD 3 لاتفيا - بولندا ملعب دوجافا الأثنين 10 يونيو 2019،

7 شوال 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية هاليس أوتشكاهيا beIN SPORTS HD 7 مقدونيا - سلوفينيا ملعب فيليب الثاني الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية داني ماكيلي beIN SPORTS HD 5 النمسا - إسرائيل ملعب إرنست هابل الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية وليام كولوم beIN SPORTS HD 13 روسيا - اسكتلندا ملعب لوجنيكي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جاكوب كيليت beIN SPORTS HD 6 بلجيكا - سان مارينو ملعب الملك بودوان الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أناستاسيوس بابابيترو beIN SPORTS HD 4 مونتنيجرو - بلغاريا ملعب مدينة بودجوريستا الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد التشيك - إنجلترا ملعب سينوبا الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد أوكرانيا - لتوانيا ملعب ميتاليست أوبلاست

الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد البرتغال - لوكسمبورج ملعب خوسيه ألفالادي الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد تركيا - ألبانيا فودافون بارك الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد آيسلندا - فرنسا ملعب لاوجاردالسفولور الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد أندورا - مولدوفا الملعب الوطني بأندورا الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية

مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

إسبانيا تكتسح جزر الفارو وتقترب خطوة جديدة من يورو 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 4 4 0 0 19 4 15 12 2 جمهورية التشيك 5 3 0 2 9 8 1 9 3 كوسوفو 5 2 2 1 10 10 0 8 4 الجبل الأسود 5 0 2 3 3 13 10- 2 5 بلغاريا 5 0 2 3 5 11 6- 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوكرانيا 5 4 1 0 7 11 10 13 2 البرتغال 4 2 2 0 4 10 6 8 3 صربيا 5 2 1 2 1 10 2- 7 4 لوكسمبورج 5 1 1 3 2 5 3- 4 5 لتوانيا 5 0 1 4 1 4 11- 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 5 4 0 1 17 6 11 12 2 أيرلندا الشمالية 5 4 0 1 7 4 3 12 3 هولندا 4 3 0 1 14 5 9 9 4 بيلاروسيا 5 1 0 4 3 10 7- 3 5 استونيا 5 0 0 5 2 18 16- 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آيرلندا 5 3 2 0 6 2 4 11 2 الدنمارك 5 2 3 0 15 5 10 9 3 سويسرا 4 2 2 0 10 4 6 8 4 جورجيا 5 1 1 3 4 8 4- 4 5 جبل طارق 5 0 0 5 0 16 16- 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كرواتيا 5 3 1 1 10 5 2 10 2 سلوفاكيا 5 3 0 2 9 7 2 9 3 المجر 5 3 0 2 7 6 1 9 4 ويلز 4 2 0 2 4 4 0 6 5 أذربيجان 5 0 1 4 5 13 8- 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 6 6 0 0 17 3 14 18 2 السويد 6 3 2 1 13 8 5 11 3 رومانيا 6 3 1 2 13 7 6 10 4 النرويج 6 2 3 1 11 8 3 9 5 مالطا 6 1 0 5 2 13 11- 3 6 جزر فارو 6 0 0 6 3 20 17- 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 6 4 1 1 8 2 6 13 2 سلوفينيا 6 3 2 1 12 5 7 11 3 النمسا 6 3 1 2 13 6 7 10 4 مقدونيا 6 2 2 2 8 8 0 8 5 إسرائيل 6 2 2 2 11 11 0 8 6 لاتفيا 6 0 0 6 1 21 20- 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تركيا 6 5 0 1 14 2 12 15 2 فرنسا 6 5 0 1 19 4 15 15 3 آيسلندا 6 4 0 2 10 9 1 12 4 ألبانيا 6 3 0 3 10 9 1 9 5 مولدوفا 6 1 0 5 2 17 15- 3 6 أندورا 6 0 0 6 0 14 14- 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 6 6 0 0 19 1 18 18 2 روسيا 6 5 0 1 18 4 14 15 3 كازاخستان 6 2 1 3 8 9 -1 7 4 قبرص 6 2 1 3 11 6 5 7 5 اسكتلندا 6 2 0 4 5 13 -8 6 6 سان مارينو 6 0 0 6 0 28 28- 0