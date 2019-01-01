تصفيات يورو 2020| ليفاندوفسكي يقود بولندا للفوز على لاتفيا

بهدفين دون رد المنتخب البولندي يتقدم لصدارة المجموعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب بولندا على ضيفه لاتفيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات يورو 2020.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث نال كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان الإيطالي إنذاراً في الدقيقة 25 بداعي التمثيل.

وفي الدقيقة 62 حل جاكوب بلاتشكوفسكي نجم بوروسيا دورتموند السابق على حساب ماتيوس كليتش.

وفي الدقيقة 76 سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أول الأهداف بعد تمريرة حاسمة من أركاديوش ريكا لاعب أتالانتا.

وفي الدقيقة 84 صنع بلاتشكوفسكي "كوبا" هدف قتل المباراة لمدافع موناكو كاميل جليك.

بذلك يتقدم المنتخب البولندي إلى صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه الكيان الصهيوني ومقدونيا الشمالية بـ4 نقاط، ثم سلوفينيا بنقطتين في المركز الرابع، وأخيراً يحتل منتخبي النمسا ولاتفيا المركزين الخامس والسادس بلا نقاط.