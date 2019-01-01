تصفيات يورو 2020 | رغم إصابة كانتي.. فرنسا تهزم أيسلندا وتقترب من التأهل

تبديل اضطراري قبل بداية المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الفرنسي على مضيفه الأيسلندي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.

اضطر الديوك أبطال العالم لإجراء تبديل اضطراري قبل بداية المباراة، بخروج نجولو كانتي بداعي الإصابة ودخول موسى سيسوكو بدلاً منه.

وكان كانتي محل شك منذ نهاية الموسم الماضي، وتحديداً الإصابة التي ترجع لنهائي الدوري الأوروبي مع تشيلسي، والذي فاز به البلوز 4-1 على حساب آرسنال.

الهدف الوحيد في المباراة أتى بتوقيع أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي أيضاً، من ركلة جزاء.

وغادر جيرو في أول تبديلات ديدييه ديشان في الدقيقة 78، حيث حل وسام بن يدر بدلاً منه.

بذلك يقترب المنتخب الفرنسي من ضمان التأهل، في المركز الثاني بـ18 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا المتصدر، وبفارق 6 نقاط عن أيسلندا.