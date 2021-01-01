رسميًا | السعودية و7 منتخبات تستضيف تصفيات آسيا لمونديال 2022

الاتحاد الآسيوي حسم الملف تمامًا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الجمعة عن أسماء المنتخبات المستضيفة لمجموعات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومنح الاتحاد القاري السعودية حق استضافة مباريات المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن وأوزباكستان.

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وستستضيف منتخبات البحرين وقطر والإمارات واليابان والصين والكويت وكوريا الجنوبية مباريات مجموعاتها في التصفيات، والتي من المُقرر أن تُلعب خلال الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو القادم.

الاتحاد الآسيوي كان قد قرر لعب الجولات المتبقية من دور المجموعات في التصفيات بنظام التجمع في يونيو القادم، وقد منح تلك الدول حق استضافة المباريات نظرًا لقدرتها توفير المتطلبات اللازمة لذلك خاصة الملاعب وملاعب التدريب والفنادق المناسبة بجانب قدرتها على اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على سلامة المشاركين.

يُشار إلى أن الاتحاد الآسيوي كان قد منح أندية الهلال والنصر والأهلي حق استضافة مباريات مجموعاتهم في دوري أبطال آسيا.