تصفيات كأس العالم، الدور النهائي: وفقاً للمراهنات، تتصدر تركيا بقيادة مونتيلا قائمة المرشحين للتأهل، وتأتي السويد والدنمارك في المرتبة الثانية

وبصرف النظر عن إيطاليا، تُعتبر تركيا الفريق «الأوفر حظاً» للفوز في المباراة النهائية من تصفيات كأس العالم. هذا ما يؤكده وكلاء المراهنات، الذين يرون أن منتخب فينتشنزو مونتيلا - بعد فوزه الصعب على رومانيا - هو المرشح الأوفر حظاً في المباراة خارج أرضه ضد كوسوفو. تبلغ نسبة ترجيح تأهل تركيا 1.42 على Goldbet وBetter، بينما تبلغ نسبة تأهل المنتخب الذي يقوده الألماني فودا 2.80. تتمتع كوسوفو بميزة اللعب على أرضها وتسجل سلسلة انتصارات متتالية منذ ست مباريات، لكن مونتيلا يمتلك فريقاً متميزاً يضم لاعبين مثل يلدز وكالهانوغلو وغولر، ويمكنه فرض تفوقه الفني. كما يمكن للسويد، التي تستضيف بولندا، أن تحجز تذكرة التأهل إلى بطولة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. في سولنا، ستكون هناك مواجهة قوية بين جيوكيريس (ثلاثة أهداف ضد أوكرانيا في نصف النهائي) وليفاندوفسكي (سجل هدفاً مع زيلينسكي ضد ألبانيا): يثق الخبراء في أصحاب الأرض، على الرغم من غياب إيزاك وكولوسيفسكي بسبب الإصابة. تبلغ احتمالية تأهلهم إلى الدور التالي 1.57، بينما تبلغ احتمالية تأهل البولنديين 2.35. تضع المباراة النهائية الأخيرة في التصفيات جمهورية التشيك في مواجهة الدنمارك. تأتي المنتخب المضيف بعد فوزه المثير (بضربات الترجيح بعد تعويضه لتأخره 0-2 في البداية) على أيرلندا، بينما سحق منتخب ريمر مقدونيا الشمالية. سيكون هناك الكثير من اللاعبين الإيطاليين على أرض الملعب: شيك (اللاعب السابق في سامبدوريا وروما) من جهة، وهوجلوند (نابولي)، وإيساكسن (لاتسيو)، ونيلسون (فيرونا) من جهة أخرى. الميزان يميل لصالح الدنمارك، حيث تبلغ نسبة الرهان على المنتخب الدنماركي 1.60 في المواجهة المباشرة. أما التشيكيون، فتبلغ نسبة الرهان عليهم 2.30 ضعف الرهان.



