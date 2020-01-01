تصفيات كأس العالم - مجموعة صعبة لمصر ومتوازنة لتونس والمغرب والجزائر

40 منتخبًا سيتأهل منهم عشر منتخبات فقط للمرحلة الأخيرة

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الثلاثاء، قرعة المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمشاركة 40 منتخبًا.

المنتخبات الـ40 تم تقسيمها إلى عشر مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات على رأسها منتخبات التصنيف الأول بحسب تصنيف فيفا.

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وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الإستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي "الجبل الأخضر" - إفريقيا الوسطى - ليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا.

المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا.

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال - كونغو - ناميبيا - توجو.

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان.

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا.

سيتأهل من هذه المنتخبات الـ40 أول كل مجموعة فقط، ليصعد عشرة منتخبات إلى مرحلة الإقصائيات الأخيرة، حيث يتأهل منها خمسة منتخبات فقط إلى نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية في الفترة من مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، أما المرحلة الأخيرة فتقام بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2021.