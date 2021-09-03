تصفيات كأس العالم | انتصار صعب للبرازيل وإصابة مرعبة لميسي مع الأرجنتين

إصابة ميسي تثير الذعر

نجح المنتخب الأرجنتيني في حصد 3 نقاط جديدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالتغلب على فنزويلا.

المباراة جمعت بين الفريقين على أرض فنزويلا، وانتهت بتفوق منتخب التانجو بنتيجة 3/1 في حضور ليونيل ميسي.

الفريق الفائز تلقى صدمة قوية في الدقيقة 25 بعد سقوط ميسي مصابًا، متأثرًا بتدخل قوي من أدريان مارتينيز لاعب فنزويلا على ركبته.

وبحسب تقارير أرجنتينية، فإن ميسي يعاني من جرح أسفل الركبة، لكن لحسن حظه أن الجرح سطحي ولا يمثل خطورة كبيرة لذلك أكمل المباراة حتى نهايتها.

ثلاثية الأرجنتين جاءت عن طريق لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا وأنخيل كوريا، بينما سجلت فنزويلا هدفها الوحيد من خلال يفيرسون سوتيلدو، وأكملت اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد لويس مارتينيز في الدقيقة 32.

وعلى جانب آخر اكتفى المنتخب البرازيلي بفوز صعب على تشيلي بأرضها بهدف دون رد، أحرزه اللاعب إيفرتون ريبيرو في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

المباراة شهدت ظهور أندري كاريلو لاعب الهلال السعودي حيث لعب اللقاء بأكمله، ولكنه لم ينقذ فريقه من الخسارة.

وفي مباراة أخرى فازت الإكوادور على باراجواي 2/0، وتعادلت كولومبيا مع بوليفيا بهدف لكل فريق، في غياب جوستافو كويلار لاعب الهلال.

وأما بالنسبة لمواجهة بيرو وأوروجواي، فقد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث سجل ريناتو تابيا هدف بيرو، وتعادل جيورجيان دي أراسكايتا للضيوف بعدها بدقائق قليلة.

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وبهذه النتائج تأتي البرازيل في المركز الأول بالتصفيات بـ21 نقطة، يليها الأرجنتين 15، الإكوادور 12، أوروجواي وكولومبيا 9، باراجواي 7، تشيلي وبوليفيا 6، بيرو 5 وفنزويلا 4 نقاط.