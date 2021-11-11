نتائج مثيرة في أولى مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة، لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والذي تستضيفه قطر في شتاء 2022.

وضعت إسبانيا قدمًا ونصف في نهائيات كأس العالم بعد تغلبها على اليونان بهدف دون رد سجله سارابيا من ركلة جزاء، لتستغل تعثر السويد أمام جورجيا، وتتصدر المجموعة.

وسيلعب المنتخب الإسباني في الجولة المقبلة يوم الأحد القادم أمام نظيره السويدي، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل، ليضمن التأهل إلى المونديال المقبل مباشرة، على حساب السويد.

بينما تعادلت البرتغال سلبيًا مع ايرلندا، لتتساوى مع صربيا في صدارة المجموعة الأولى بـ 17 نقطة لكل منتخب، وستشهد الجولة القادمة صراعًا كبيرًا بين المنتخبين عندما يتواجهان على حسم بطاقة الصعود المباشر إلى كأس العالم.

وبالرغم من تأهل ألمانيا إلى كأس العالم منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الماكينات الألمانية حطمت ليشتنشتاين بتسعة أهداف دون رد.

واشتعل الصراع بين روسيا وكرواتيا على بطاقة التأهل، إذ تغلب الدب الروسي على قبرص بستة أهداف دون رد، وفازت كرواتيا على مالطا بسبعة أهداف مقابل هدف، ليكون الحسم في الجولة الأخيرة وسيتوجب على كرواتيا التغلب على روسيا إن أرادت الوصول إلى المونديال القادم مباشرة.

جدير بالذكر أن باقي مباريات الجولة التاسعة من التصفيات، ستستمر يومي الجمعة والسبت 12 و13 نوفمبر.

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