فيراتي يغادر معسكر المنتخب الإيطالي

نجم إنتر ربما يلعب بدلاً منه ضد فنلندا بتصفيات اليورو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

غادر ماركو فيراتي لاعب وسط المنتخب الإيطالي، معسكر الفريق اليوم الجمعة، قبل مواجهة فنلندا في تصفيات يورو 2020.

فيراتي شارك في فوز منتخب بلاده أمس الخميس، على أرمينيا بنتيجة 3/1، وظهر بمستوى مميز بفريق المدرب روبرتو مانشيني.

لاعب وسط باريس سان جيرمان تلقى البطاقة الصفراء خلال المباراة، وهو ما يعني تعرضه للإيقاف وعدم اللعب ضد فنلندا الأحد القادم.

ويتوجه صاحب الـ26 عاماً للعاصمة الفرنسية باريس اليوم، لانتهاء مهمته مع إيطاليا بالعطلة الدولية الحالية.

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ومن المتوقع أن يتواجد ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر الجديد بدلاً منه ضد فنلندا.

يذكر أن فوز إيطاليا على أرمينيا، جعلها تحقق العلامة الكاملة بمجموعتها في تصفيات اليورو، كما ساعدها على تحقيق رقماً قياسياً بـ 5 انتصارات متتالية بالتصفيات الأوروبية.