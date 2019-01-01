رامسي يثير القلق في يوفنتوس ويغيب أمام سلوفاكيا

الإصابات تلاحق النجم الويلزي على جميع المستويات

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي، حالة لاعبه آرون رامسي بعد تعرضه لإصابة ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.

لاعب الوسط الدولي عاد مجدداً لمنتخب ويلز بعد غياب استمر لـ11 شهر، ولكنه يعاني حالياً من بعض المشاكل العضلية.

المدرب ماوريسيو ساري كشف مؤخراً عن تعرض رامسي لإصابة طفيفة، حرمته من الظهور كبديل بمواجهة إنتر التي انتهت بفوز يوفي 2/1 الأحد الماضي.

الإصابة ستؤجل مشاركة رامسي بفترة التوقف الدولي الحالية، حيث غاب عن قائمة ويلز المسافرة لمواجهة سلوفاكيا بتصفيات اليورو.

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وقال ريان جيجز المدير الفني لويلز عن موقف لاعبه:"يعاني من مشكلة في المقرب، لن يلعب أمام سلوفاكيا، ولكنه تدرب وربما يشارك أمام كرواتيا الأحد القادم".

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً ظهر في 4 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم بمجموع 198 دقيقة.