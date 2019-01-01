تصفيات اليورو| ثنائية موراتا تمنح إسبانيا انتصارًا ثمينًا على مالطة

الماتادور الإسباني يحقق انتصارًا ثمينًا على مالطة في التصفيات المؤهلة لليورو

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق منتخب إسبانيا الفوز على مضيفه مالطة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ناشيونال ستاديوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق اللاعب ألفارو موراتا في الدقيقة الحادية والثلاثين، ليحسم التقدم لمنتخب بلاده حتى نهاية الشوط الأول.

يوفنتوس يصدر بياناً رسمياً حول إصابة رونالدو

في الشوط الثاني استطاع مهاجم تشيلسي إضافة هدفه الشخصي الثاني ولمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة والسبعين.

بهذه النتيجة آمن منتخب لاروخا النقاط الثلاث وحقق فوزه الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه على منتخب النرويج في الجولة الأولى.

ورفع الماتادور رصيده إلى ست نقاط من مباراتين خاضهما ضمن منافسات المجموعة السادسة.

يشار إلى أن يورو 2020 ستقام في 12 مدينة في 12 دولة أوروبية مختلفة، وذلك احتفالًا بمرور ستين عامًا على ذكرى إقامة النسخة الأولى من البطولة عام 1960.