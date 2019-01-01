تصفيات اليورو – البرتغال تفقد نقطتين بالتعادل امام أوكرانيا

المباراة شهدت عودة كريستيانو رونالدو إلى البرتغال من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

خسر المنتخب البرتغالي، نقطتين بعد تعادله السلبي امام نظيره الأوكراني في إطار مباريات الجولة الاولي، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا القادمة.

ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية من التصفيات، برفقة كلاً من أوكرانيا ولوكسمبرج وليتوانيا، وصربيا.

سيطر المنتخب البرتغالي على مجريات اللقاء، وسط اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 11 أحبط الدفاع الأوكراني هجمة خطيرة لصالح البرتغال قادها اندريه سيلفا.

وفي الدقيقة 18، منع الحكم المساعد البرتغال من تسجيل الهدف الأول بعدما احتسب حالة تسلل على كارفيلو.

وفي الدقيقة 24 كان كريستيانو رونالدو، قريباً من التسجيل بعد مجهود فردي، ليسدد بكل قوته ولكن الكرة تتحول إلى ركلة ركنية

واستمرت محاولات المنتخب البرتغالي، عن طريق كريستيانو رونالدو وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، سدد من جديد ولكن الدفاع يبعد الكرة في الوقت المناسب.

لم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني، حيث استمرت هجمات البرتغالي، مع استفاقة في الدقائق الأخيرة لأوكرانيا وتشكيل خطورة حقيقية على مرمى البرتغال، ولكن تمر بسلام.

وفي الدقيقة 67 اهدر منتخب البرتغال فرصة التقدم، بعد عرضية من الجانب الأيمن، ولكنه لم يحسن التعامل معها، لتخرج إلى ضربة مرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، أضاع جونيور مواريس فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول لأوكرانيا، بعد ارتباك دفاعي ولكنه سدد أعلي المرمى بكثير.