هل تُطيح الخسارة من أستراليا بجوزاك من تدريب الكويت؟

غضب كبير في الكويت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصابت خسارة الكويت أمام أستراليا 3-0 في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الشارع الكويتي بالغضب، خاصة أن الأداء أيضًا كان دون المطلوب.

وكان منتخب الكويت قد استهل التصفيات بالفوز الكبير على نيبال 7-0، لكنه سقط على ملعبه أمام الكنغر الأسترالي بثلاثة أهداف جاءت جميعًا في الشوط الأول.

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وطالت المدرب روميو جوزاك انتقادات واسعة لعدم دخوله بالتشكيل الأفضل للمباراة، إذ أجلس الثنائي بدر المطوع ويوسف ناصر على مقاعد البدلاء وقد ساهما بقوة في تحسن الأداء الهجومي للمنتخب عند دخولهما أرض الملعب في بداية الشوط الثاني.

المصادر الصحفية المتابعة للأحداث في الكويت أكدت أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يدرس جديًا إقالة المدرب الكرواتي، ليس فقط بسبب الخسارة القاسية والأداء السيء اليوم بل كذلك لأنه لم يُقدم أي جديد خلال فترة قيادته للأزرق والتي امتدت لـ13 شهرًا.