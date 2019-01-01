تصفيات آسيا .. فوز رائع للكويت وفلسطين تسقط أمام أوزباكستان

يُعزز هذا الفوز آمال الكويت في التأهل للمرحلة التالية

قاد المهاجم المخضرم بدر المطوع المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على نيبال 1-صفر، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المطوع أطلق رائعة بيسراه في الشباك من خارج المنطقة في الدقيقة 28، من المباراة التي أقيمت على أرضية من العشب الصناعي في بوتان.

ويُعزز هذا الفوز آمال الكويت في التأهل للمرحلة التالية بعد أن سحقت تايوان بتسعة أهداف يوم الخميس الماضي.

بهذا الفوز منتخب الكويت رصيده إلى 10 نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني في المجموعة الثانية، متأخرا بنقطتين عن أستراليا صاحبة الصدارة التي لعبت 4 مباريات.

في نفس الجولة تلقى المنتخب الفلسطيني خسارة أمام منتخب أوزباكستان بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الأوزباكستانية طشقند.

وجاءت ثنائية المنتخب الأوزبكي عن طريق اللاعب إيلدور شيمدروف وذلك في الدقيقتين 18 بالشوط الأول، و58 بالشوط الثاني.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

هذه الخسارة أوقفت رصيد المنتخب الفلسطيني عند 4 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة، بينما خطفت أوزباكستان الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السعودي صاحب الوصافة والـ8 نقاط، ولكنه خاض مباراة أخرى.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.