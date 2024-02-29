بتصريح واحد.. لويس إنريكي يتحدى مبابي ويحبط برشلونة!

المدرب الإسباني ليس عازمًا على اتخاذ الخطوة المنتظرة

ألمح الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى بقائه بين أروقة النادي الباريسي خلال الموسم المقبل، في خضم التقارير التي تتحدث عن إمكانية وصوله إلى ناديه الأسبق برشلونة الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رحيله عن صفوف البلوجرانا الموسم المقبل، فاتحًا الباب أمام العديد من الأسماء لخلافتهم، وبرز اسم إنريكي بين هذه الأسماء.

وقال إنريكي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي خاص بمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي: "من غير المنطقي بالنسبة لي أي حديث يقول إننا سنكون أضعف الموسم المقبل".

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وأردف: "أنا متأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، أعتقد أننا سوف نملك فريقًا أفضل أيضًا في الموسم المقبل".

حديث إنريكي عن الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان يأتي تزامنًا مع اقتراب رحيل كيليان مبابي الوشيك عن الفريق الباريسي ووجود تكهنات عديدة عن مصير "بي إس جي" في ظل هذه الخطوة.

كما أنه يأتي ليضرب آمال الراغبين في خلافة إنريكي للمدرب تشافي هيرنانديز على دكة بدلاء نادي برشلونة، ويبدو أن لويس لا ينوي استبدال زميله الكتالوني السابق في تدريب البلوجرانا.