تصريح مفاجئ من سعد الشهري عن الخسارة من كوت ديفوار

سعد الشهري يتحدث عن الخسارة أمام كوت ديفوار

علق سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، على الخسارة التي تلقاها فريقه في افتتاح مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، المقامة حاليًا في اليابان.

وخسر المنتخب السعودي على يد نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي ألمانيا والبرازيل.

باولينيو يصدم الأهلي السعودي رغم العرض الكبير

الشهري قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة لم تكن مرضية لنا، ولكني بشكل عام أنا سعيد بأدائنا، المجموعة قوية ولدينا أخطاء في لقاء اليوم سنتداركها فيما هو قادم".

مدرب المنتخب السعودي واصل: "نحن نستطيع العودة من جديد، ونمتلك تجارب سابقة في كأس أمم آسيا وكأس العالم، حين خسرنا خلال المباراة الأولى وعدنا واستطعنا التأهل في النهاية".

سعد الشهري خرج بتصريحات مفاجئة قائلًا: "الأداء كان جيدًا، وفرضنا شخصيتنا أمام فريق يمتلك لاعبين محترفين بأوروبا، وهذه النوعية من المباريات، من الطبيعي أن تعاقب على الخطأ سريعًا".

المنتخب السعودي سيخوض مباراته المقبلة أمام نظيره الألماني يوم الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات، يوم الأربعاء القادم.