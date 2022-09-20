تصريح "حكم يتحدث من طرف خشمه" يتسبب في معاقبة لاعب بالدوري السعودي

"الحكم يتحدث معنا وكأننا أصغر طفل من أبنائه"

حاول تجنب عقوبات إهانة التحكيم، بتنسيق كلماته للتعبير عن غضبه مما وقع في مباراة فريقه، لكنه لم يفلت من لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، استضاف الاتفاق فريق الرائد، في مباراة انتهت بفوز الضيوف بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل من المباراة.

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Shahid

وعقب المباراة، خرج سعيد المولد؛ لاعب الاتفاق، للتعبير عن غضبه من عبد الله الشهري؛ حكم الساحة في اللقاء، مستاءً من طريقة تعامله مع اللاعبين.

وعلى إثر حديث المولد عن الحكم، قررت لجنة الانضباط تغريمه 20 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

ماذا قال المولد كي يعاقب؟

لاعب الاتفاق قال، خلال تصريحاته لقناة "ssc"، عقب المباراة: "ما يحدث غريب، 3 لاعبين يسقطون أرضًا في الربع ساعة الأخيرة، والحكم يأخذ عشر دقائق لمراجعة الحالات مع حكام الفيديو، لا أريد التحدث عن التحكيم، كي لا أُعاقب، لكن بعد كل هذا الوقت بدل الضائع ثلاث دقائق فقط، لا بد من تقدير جهود اللاعبين، حرام ما حدث، نحن لا نلعب في دوري حواري، بل أقوى دوري في العالم العربي، اجعلوا العالم يحترم لاعبي الدوري السعودي".

وأضاف: "عندما نتحدث مع الحكم يتحدث وكأننا أصغر طفل من أبنائه، يتكلم بدون نفس، عيب، نحن نحترمه ونتحدث معه، نحن بحاجة لكل ثانية، وفي الأخير هو يتكلم معنا من طرف خشمه!".

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يحتل الرائد المركز الثامن بست نقاط.

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