تصريحات صادمة من رئيس أُحد حول "مرض" مؤمن زكريا

رئيس أُحد يؤكد مرض مؤمن زكريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، عن سبب اقتراب مؤمن زكريا من الرحيل عن النادي خلال الأيام الجارية بعد الفحص الطبي الذي خضع له مؤخرًا.

وكان نادي أحد قد أعلن مسبقًا، أن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد مصيره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة سواء كان بالاستمرار أو الرحيل.

وقال الحربي في تصريحات تلفزيونية: "لا أريد الحديث بكثرة حول مؤمن زكريا، ونحن نستعد لإصدار بيان رسمي لتوضيح حالة اللاعب".

وأضاف: "مؤمن زكريا بيعاني من خلل قبل الانضمام لأحد قادمًا من الأهلي، ولم يظهر هذا الخلل في الكشف الطبي الأول، وهو مرض جانبي وسيتم التوضيح في بيان السبت".

وتابع الحربي: "كشفنا الحالة عند مؤمن عندما خاض التدريب وقررنا وقتها خضوعه للكشوفات الطبية التي أوضحت المشكلة الذي يعاني منها".

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واختتم رئيس أحد حديثه عن مؤمن زكريا: "من المستحيل أن يمارس اللاعب كرة القدم في الفترة المقبلة"، مشيرًا لخطورة حالة لاعب الأهلي السابق.