"تصريحات بن نافل بها لغط كبير، بعض بطولات الهلال الـ99 "مناطق"

انتقاد شديد اللهجة لتصريحات رئيس الهلال

وجه سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر انتقادات شديدة اللهجة لتصريحات فهد بن نافل رئيس الهلال حول توثيق البطولات، مشيرًا إلى أنها تضمنت الكثير من اللغط.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أثار الجدل حين أعلن في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية بدء الاتحاد العمل في ملف توثيق البطولات ، وقد أشعل النقاش بين جموري وإعلاميي الهلال والنصر حين قال أن التوثيق للبطولات سيبدأ من عام 1956.

فهد بن نافل رئيس الهلال علق على تصريحات المسحل بالتأكيد على ترحيبه بتوثيق البطولات لكن محذرًا كذلك من منح الألقاب لأبطال نالوا الكؤوس من الخطابات والقصاصات على حد وصفه.

الصرامي تحدث عبر قناة 24 سبورت السعودية مؤكدًا أن رئيس الهلال تعمد إثارة الجدل بتصريحاته، بقوله "تصريحات بن نافل أصابها الكثير من اللغط وإثارة الجدل وهذا طبيعي".

أضاف "الهلال أعلن مثلًا منذ يومين أنه حقق 99 بطولة خلال عامين، يُقال ولم أتأكد بعد أن بعض تلك البطولات في كرة الطائرة كانت على مستوى منطقة الرياض، مما يعني أن الهلال يؤمن أن بعض البطولات تُقام على مستوى المناطق".

"الإعلام الهلالي يرغب في احتساب بطولات الدوري السعودي بدءًا من عام 1977 وهذا ليس صحيحًا، لقد سمعنا حوارًا تاريخيًا لسمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز يؤكد خلاله أن بطولات كرة القدم السعودية انطلقت منذ تأسيس اتحاد كرة القدم".

"الهلاليون يرغبون ببدء التوثيق من عام 1977 وتجاهل ما قبله، وهذا كلام غير مقبول، ولو عدنا لتصريح ياسر المسحل في الرياضية نرى أنه لم يكشف عن بعض الأشياء المهمة أبرزها هوية أعضاء لجنة التوثيق، لأن لنا تجربة سابقة مريرة بتكوين لجنة توثيق وكان عملها أشبه بعمل الهواة مما أجبر وزارة الرياضة على حل تلك اللجنة وإلغاء عملها".

سعود الصرامي : يريدون بداية الدوري السعودي حسب رغبة الهلاليين .. من هم أعضاء لجنة توثيق البطولات!؟

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/Vstrykgy26 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 20, 2021

"الهلاليون يُريدون إلغاء البطولات التي لم يكن بها الهلال جيدًا، يريدون احتساب البطولات من عام 1977 حين تعافى الهلال فنيًا وبدأ يحصد البطولات، أكرر أن الأهم هو اختيار أعضاء لجنة التوثيق وإلا العملية بالكامل ستكون فاشلة".

يُشار إلى أن الهلال حصد 17 لقبًا للدوري السعودي بدءًا من موسم 1976-1977، فيما حصل النصر على 9 بطولات والاتحاد على 8 والشباب على 6.