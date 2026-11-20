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اتخذ مجلس الإشراف في بايرن ميونخ، بحسب تقارير، موقفًا واضحًا في الجدل الدائر بشأن جمال موسيالا.

قلّما يشارك جمال موسيالا في المباريات، لكنه لا يزال من أبرز الموضوعات المثارة في بايرن ميونخ. وقبل بضعة أسابيع، أثار أولي هونيس الجدل بتصريحاته عن المشكلات الصحية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا وعقده المربح.

وبحسب سبورت بيلد، وقف مجلس الإشراف في بايرن ميونخ موحدًا خلف رئيس النادي الفخري ومديره منذ سنوات طويلة خلال اجتماع المجلس يوم الإثنين. وكان هونيس قد تحدث مؤخرًا عن «معضلة» عبر BR .

وقال هونيس: «إنه يعاني من مرض لا يمكن علاجه بسهولة، لكن يمكن التعامل معه بدرجة معقولة بالأدوية»، قبل أن يضيف: «لكن ما إذا كان سيعود يومًا إلى مستوى الأداء الذي كان عليه في السابق...»

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ما الإصابة التي يعاني منها جمال موسيالا؟

تعرض موسيالا لانتكاسات متكررة منذ إصابته الخطيرة خلال كأس العالم للأندية في صيف 2025، ويعاني من تمزق في ألياف عضلية منذ أواخر سبتمبر. ومن المتوقع على الأقل أن يعود أمام كولن مساء الجمعة.

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وكشفت حالتا انهيار خلال الاستعدادات للموسم الحالي أيضًا أن لاعب منتخب ألمانيا يعاني من خلل عصبي يسبب نوبات غياب قصيرة ومؤقتة، لكنها قابلة للعلاج بسهولة. وهذه النوبات شكل من أشكال نوبات الصرع.

وتابع هونيس: «لكنه لا يزال يتقاضى أجره. تخيلوا لو أن بايرن ميونخ شكك الآن في عقده»، قبل أن يؤكد: «ما يستطيع تقديمه الآن لم يعد ما ينص عليه العقد». وعندما سُئل، أكد هونيس أن مرض موسيالا غير مشمول بعقده.

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ماذا قال يان كريستيان دريسن وفينسنت كومباني عن جمال موسيالا؟

وكان الرئيس التنفيذي للنادي، يان كريستيان دريسن، قد قال علنًا قبل بضعة أيام إنه يتفهم تصريحات هونيس. وقال خلال فعالية نظمتها أبندتسايتونج: «أعتقد أن ما دفع أولي هونيس قبل كل شيء أمر واحد: القلق على النادي، وكذلك المسؤولية تجاه اللاعب».

وأضاف دريسن: «تقع علينا جميعًا أيضًا مسؤولية تجاه النادي. نأمل أن يعود جمال. سيحتاج بالتأكيد إلى وقت. سنقيّم الأمر ونجلس مع عائلته وإدارته. إما أن نسعد بعودته ويصبح جمال الذي عرفناه، أو إذا أصبح لاعبًا مختلفًا في طريق عودته، فسنحتاج إلى التحدث معًا». ولم يوضح دريسن ما الذي يريد مناقشته أو متى سيرى أن مثل هذا الحديث ضروري.

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وركز مسؤولو بايرن أساسًا على الجانب المالي، لكن المدرب فينسنت كومباني، الذي تعافى من المرض، تطرق إلى الجانب الكروي في المؤتمر الصحفي يوم الخميس. وقال: «نشعر ونؤمن بأن جمال سيعود إلى الملعب ويُظهر ما يستطيع فعله. دوري هو ضمان نجاح جمال في بايرن ميونخ وأن يخرج من هذه التجربة بنسخة أفضل من نفسه».