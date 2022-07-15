تصرف مفاجئ .. بيريرا يُثير الشكوك حول مستقبله مع الهلال

اللاعب البرازيلي صدم عشاق الزعيم

رغم التأكيدات الصادرة عن إدارة الهلال بشأن مستقبل البرازيلي ماتيوس بيريرا، إلا أن اللاعب أثار الجدل بشكل كبير بما فعله اليوم الجمعة عبر إنستجرام.

بطل الدوري السعودي جعل من بيريرا أغلى لاعب في تاريخ البطولة بضمه الصيف الماضي من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو، ولكنه رغم ذلك قدم أداءً أقل كثيرًا من المتوقع والمأمول وهو ما فتح باب الحديث حول رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ماذا فعل بيريرا ليُثير الجدل حول مستقبله مع الهلال؟

الهلال أكد تمسكه باللاعب خاصة في ظل الحكم الصادر ضد الفريق بشأن قضية محمد كنو والذي يقضي بمنعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات قادمتين، وقد بدا خلال الأسابيع الأخيرة أن بيريرا سعيد في الرياض ولا يُمانع رغبة النادي العاصمي في استمراره.

لذا كان تصرف اللاعب اليوم بحذف جميع الصور والمنشورات الخاصة بالهلال من حسابه الرسمي على إنستجرام صادمًا ومفاجئًا، وقد أثار الكثير من الجدل لكن دون أن يتوصل أحد للسبب الحقيقي خلف ذلك.

الغريب أن بيريرا لم يسلك هذا النهج في تويتر، إذ مال حسابه مزدحمًا بالصور والتغريدات التي تصف موسمه مع الهلال وتُبرز أرقامه واحتفالاته بأهدافه وفوزه بلقب الدوري.

ماذا قدم بيريرا مع الهلال في 2021-2022؟

صاحب الـ26 عامًا لعب 32 مباراة بالقميص الأزرق في جميع البطولات، لم يُسجل بها سوى 3 أهداف لكنه عوض ذلك بصناعة 14 هدفًا.

ولعب بيريرا 21 مباراة في الدوري السعودي لم يُوقع خلالها سوى على هدفين لكنه منح زملاءه 11 تمريرة حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صانع الألعاب صنع هدف خلال 3 مباريات في دوري أبطال آسيا وسجل هدف وصنع آخر خلال 3 مباريات في كأس العالم للأندية.

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