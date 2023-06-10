تصرف مثير للجدل من وكيل مودريتش بعد العروض السعودية!

أين سنرى مودريتش خلال الموسم القادم؟

تكاثرت الأقاويل خلال الفترة الماضية، حول مستقبل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، وسط تلقيه عروضًا من العديد من الأندية السعودية.

مودريتش لقي اهتمامًا من أندية الهلال والنصر والأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن خلال الساعات الماضية، كان الخيار الأكثر تداولًا هو اقترابه من الموافقة على عرض الراقي.

وقام لوكا بورخا وكيل أعمال مودريتش بتصرف أثار الجدل، بالتزامن مع الأخبار التي تفيد بأن مودريتش لن يُجدد عقده مع ريال مدريد وقد ينتقل إلى الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

بورخا قام بمتابعة أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد عبر موقع إنستجرام، الأمر الذي أثار ضجة بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك يُزيد وكيل مودريتش حيرة الجميع، بشأن مستقبل اللاعب الكرواتي، حيث يبدو أنه لن يُجدد عقده مع ريال مدريد، بعد التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، وسط اهتمام كبير من أندية دوري روشن السعودي.