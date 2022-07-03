تصرف غير مفهوم .. صلاح يحذف "قصة" الاحتفال بالتجديد مع ليفربول

صلاح قام بحذف القصة التي احتفل خلالها بتجديد عقده مع ليفربول، في تصرف غير مفهوم.

قام المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بحذف القصة التي استخدمها عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، للاحتفال بتجديد عقده مع "الريدز".

ليفربول أنهى يوم الجمعة الجدل الخاص بتجديد عقد صلاح، بعد أن أعلن رسميًا عن استمرار الدولي المصري بعقد طويل الأمد، دون الكشف رسميًا عن مدة العقد الجديد.

واستخدم صلاح مقطع فيديو من فيلم "The Wolf Of Wall street" الذي قام ببطولته الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، للاحتفال بتجديد عقده في ملعب "أنفيلد".

ونشر صلاح واحدًا من أشهر المشاهد في الفيلم، عندما كان يقف البطل أمام العاملين بشركته، ليعلن لهم بصورة درامية عن استمراره معهم وعدم رحيله، وسط احتفالات صاخبة من حوله.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن صلاح قرر حذف تلك القصة، على الرغم من أن جماهير ليفربول قابلتها بالترحاب.

ولم يتم الكشف عن السبب الذي دفع صلاح إلى حذف ذلك الاحتفال بتجديد عقده مع "الريدز" على الرغم من إعجاب الجماهير الشديد بذلك الربط.

وربما حذف صلاح القصة المضحكة، لكنه بعث برسالة عاطفية إلى جماهير ليفربول بعد توقيع عقده.

وقال "الملك المصري" في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "رسالتي للجمهور، أنتم تعرفون من أكون، وأنا أقدم دائمًا كل شيء للنادي".

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