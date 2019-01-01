تصرف خادشة للحياء يتسبب في طرد بلقبلة من معسكر الجزائر

دفع لاعب نادي براست الفرنسي حارس بلقبلة ثمن خروجه عن النص، بالإقصاء من معسكر منتخب بلاده الجزائري، الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، التي ستنظمها مصر بعد أيام قليلة.

وكان لاعب الوسط قد أثار ضجة على نطاق واسع، بالقيام بحركة خادشة للحياء، لحظة ظهوره في مقطع فيديو، كان يبثه حامي العرين أليكساندر أوكيدجا على إحدى صفحاته في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.

وكما كان متوقعًا، ضغطت "السوشال ميديا" بكل قوة على الاتحاد وعلى المدرب جمال بلماضي، ليقوم بطرد بلقبلة من المعسكر، وهو ما فعله نجم التسعينات، باستبعاد صاحب المشهد المثير للجدل من القائمة، وفي المقابل، استقر على لاعب اتحاد العاصمة بن خماسة محمد كبديل للمكان الشاغر.

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الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يستعد للبطولة الأفريقية بمعسكر خاص في العاصمة القطرية الدوحة، قبل التوجه إلى مصر لخوض مواجهات المجموعة الثالثة التي تضم معه كل من كينيا، السنغال وتنزانيا.