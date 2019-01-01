تصرف جروس يُكلف الأهلي 10 آلاف ريال سعودي

جروس يتسبب في تغريم الأهلي ماليًا.

تسبب تصرف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي، قبل مباراة ضمك بالدوري السعودي للمحترفين، في تغريم ناديه ماليًا، من جانب لجنة الانضباط والأخلاق.

جروس تأخر في تسليم تشكيلته قبل مباراة ضمك في الدوري، وذلك من أجل تجهيز سعيد المولد الظهير الأيمن للفريق، للمشاركة في اللقاء.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، وقعت غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي، بسبب التأخير في تسليم التشكيل الخاص بالأهلي.

السبب وراء التأخير هو طلب جروس فور وصوله إلى ملعب المباراة، تجهيز سعد المولد للمشاركة أساسيًا، من جانب الجهاز الطبي للفريق.

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وخضع المولد لاختبارات طبية أثناء عمليات الإحماء، حيث لم يجتزها كاملة، وهو ما تسبب في تسليم قائمة الأساسيين والاحتياطيين للمراقب.

مباراة الأهلي وضمك شهدت مشاركة يزيد البكر في مركز الظهير الأيمن، حيث منح الجهاز الطبي جروس الضوء الأخضر بمشاركة المولد من 30 إلى 45 دقيقة فقط.

الأهلي حقق الفوز على ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.