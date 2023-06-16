تصرفات ريال مدريد تدفع مودريتش للتفكير جديًا في عرض الأهلي

النجم الكرواتي يتحلى بالصبر حتى اللحظات الأخيرة

رغم تأكيده على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن تصرفات النادي الإسباني قد تجعل لوكا مودريتش يرحل إلى الدوري السعودي خلال هذا الصيف.

الكرواتي كشف مرارًا وتكرارًا عن رغبته في الاستمرار لمدة موسم إضافي، بل أكدت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب وقع بالفعل على عقد يربطه بالنادي حتى 2024.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أن اللاعب يشعر بالغضب من عدم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقده حتى الآن، وهو نفس الأمر الذي حدث مع زميليه ناتشو وتوني كروس، حيث قام كل منهما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي.

وأوضحت الصحيفة أن عدم إضفاء الطابع الرسمي على تجديد مودريتش، قد يجعل صاحب الـ37 سنة يوافق على العرض السعودي المقدم له من الأهلي براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

وهو الأمر الذي يضع العديد من الضغوط على ريال مدريد الذي ينشغل في الوقت الحالي بملف التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

يذكر أن مودريتش لم يرتبط بالأهلي فقط، بل خرجت بعض التكهنات حول إمكانية انتقاله للهلال السعودي كنجم عالمي جديد تعويضًا لفشل ضم ليونيل ميسي الذي فضل الانضمام لإنتر ميامي.